Abandonan a 400 migrantes centroamericanos en frontera de Chiapas

Más de 400 migrantes centroamericanos, hombres mujeres y niños, provenientes de los estados de Veracruz y Tamaulipas, en calidad de deportados, fueron abandonados por personal del Instituto Nacional de Migración, en la línea fronteriza de la aduana de Talismán en municipio de Tuxtla Chico, Chiapas.

Te recomendamos: México envía a su país a 232 migrantes hondureños tras motín en Tabasco

Son 130 guatemaltecos y 350 hondureños, que por el cierre de la frontera, no pudieron seguir su camino y quedaron varados en la línea fronteriza de México con Guatemala.

Esto provocó molestias de los pobladores de Tuxtla Chico, quienes evitaron que los migrantes salieran de la zona aduanal por temor de que vengan contagiados de coronavirus.

Aquí Guatemala cerró sus fronteras, ya Guatemala tiene más de 20 días cerradas sus fronteras y no dejan pasar a nadie, a nadie, ni personas, ni los tras migrantes que están varados aquí en nuestra frontera Talismán”, dio Miguel Rasgado Cárdenas, habitante de Tuxtla Chico.

En su defensa, los migrantes aseguraron haber estado en cuarentena y cuentan con el certificado médico de que no representan riesgo.

El problema es que no nos dejan pasar. Venimos limpio de eso, pasamos el dictamen médico para que no diga la población y no diga la gente va, ya pasamos todo ese dictamen médico por eso nos dejaron salir, porque nosotros tuvimos una cuarentena”, enfatizó Carlos Wilfredo, migrante de Centroamérica.