Migrantes centroamericanos enfrentan apoyos y repudio en Tijuana

Queremos llamar a la pacificación, todos estos usos indebidos de las redes sociales ha lastimado profundamente a la comunidad, que no se le olvide a Tijuana y que no se le falte al respeto a la memoria histórica a Tijuana, que está ciudad nació de la migración”, dice Gaba Cortés, coordinadora de Actividades Ángeles de la Frontera.

Éste sábado siguieron las manifestaciones a favor y algunas en contra de los migrantes.

Nohemí tiene 37 años, nació en Honduras y migró a Tijuana hace 17, tras casarse con un mexicano pudo regularizar su situación migratoria, hoy es vendedora de playa y está a favor de la migración y en contra del mal comportamiento de sus compatriotas.

Tú vienes de un país jodido, tienes que ser una persona diferente ahí, no tienes que ser igual que allá, si quieres seguir en lo mismo, pues quédate allá en tu tierra ¿no?, mucha gente viene con hambre, no vienen a quitarle nada a nadie, vienen con ganas de trabajar y lastimosamente tiene que pasar este país a fuerza para poder llegar hasta allá”, dijo Nohemí Jessenia Orozco Guillén, trabajadora hondureña naturalizada mexicana.

Roy, un ciudadano norteamericano, dice estar en contra del mal comportamiento de los migrantes.

Manifestantes expulsan a una mujer de la protesta contra la presencia de migrantes centroamericanos en Tijuana. (EFE)

“Hay muchos usando drogas, si usted quieres algo bien, por qué no se porta bien, venir y portarse mal y los pelitos”, señala Roy Grant, ciudadano norteamericano.

Roy está en contra de los migrantes que rechazan o desperdician la comida que los tijuanenses les regalan.

“Te doy un plato con frijoles y tortillas y dice es todo lo que tú me regalas, bueno, te regalan, bueno aquí en México mexicanos comen frijoles, a mí me gustan frijoles, no como pozole, pero frijoles con espinazo, muy rico”, menciona Roy Grant, ciudadano norteamericano.

Hasta este sábado, la Dirección de Atención de Migrantes de Tijuana informó que de la primera caravana hay llegado 2 mil 300 migrantes y que se espera que los casi 6 mil restantes lleguen a lo largo de este domingo.

