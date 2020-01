Migrantes buscan regularizar su situación en México

Algunos migrantes que viajaban en la caravana que ingresó el pasado jueves a México, deambulan por las calles de Tapachula, Chiapas, en busca de regularizar su situación migratoria para evitar ser deportados.

La mayoría tiene temor a los operativos que mantiene la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad fronteriza.

Frankie, es un migrante que trabajaba en Honduras de payaso, viajaba en la caravana para buscar llegar a Estados Unidos, donde considera que hay mejores oportunidades en su oficio, tras lograr llegar a Tapachula intentará regularizar su estancia en nuestro país y buscar viajar de manera legal.

Voy a ir a COMAR, tratar de sacar el permiso ahí para así seguir adelante, si no, para catrachilandia de vuelta, sí me puedo quedar aquí en México, chambeo y si se me da la oportunidad para irme a los Estados Unidos me voy”, expresó Frankie Jiménez, migrante hondureño.