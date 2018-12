migrantes brincan frontera con eu para entregarse a patrulla fronteriza

Este domingo, a plena luz del día, sin importarles ser vistos por elementos de la Patrulla Fronteriza, integrantes de la caravana migrante brincaron la frontera de Tijuana hacia Estados Unidos.

Su objetivo fue entregarse y pedir refugio a las autoridades de ese país.

Luego de la incursión, se reforzó la seguridad en la frontera.

Ya no pude brincarme, cuando estaba poniendo el pie, ahí estaba el federal, ya no pude hacer nada, ya tengo dos meses de haber salido de mi casa, ya no quiero estar más, o me brinco o que me deporten”, dijo otra migrante.