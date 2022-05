Migrantes bloquean libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Migrantes de diferentes nacionalidades bloquearon el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la altura de la subdelegación “Cupapé” del Instituto Nacional de Migración, para exigir a las autoridades migratorias les expidan documentos de salida para seguir su tránsito por el país.

N+ te recomienda: Familias buscan a sus desaparecidos migrantes

Son migrantes que formaban parte de la sexta caravana migratoria y que fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez para ser atendidos; sin embargo, los migrantes abandonaron el albergue donde estaban esperando las tarjetas y desde hace cinco días protestan afuera de las oficinas migratorias.

“Lo único que queremos por lo que hacemos esto es que nos brinden una visa de tránsito, únicamente queremos irnos ya tenemos tiempo aquí no tenemos ni para comer hoy y vamos a estar tres meses aquí esperando una visa”, dijo Denis Camilo Flores, migrante de Nicaragua.

“Es porque no nos prestan atención, va a ser bloqueo hasta que nos den una respuesta de aquí no nos vamos a ir porque ya no tenemos para donde ir”, dijo Jhonatan David Ochoa Gutierrez, migrante venezolano.

Al lugar llegaron policías estatales para pedir a los migrantes que liberaran la vía.

“Estamos afectando a personas que no tienen nada que ver, nosotros como autoridad no nos estamos metiendo con tu legal estancia en nuestro país, no tenemos nada contra ustedes, pero me están afectando toda la gente externa, gente que no tiene nada que ver, yo lo único que puedo hacer ahorita es vamos a hablar con migración a ver qué respuesta les pueden dar”, explicó Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal.

Luego se conformó una comisión para iniciar un diálogo con las autoridades migratorias, quienes les propusieron que a partir del próximo lunes se realizarán los trámites de tarjetas por razones humanitarias.

Policías de la @SSyPC_Chiapas dieron agua a las personas migrantes que se manifestaron este día en el Libramiento Norte Oriente de Tuxtla Gutiérrez.https://t.co/R3QLAAIDFG@lopezobrador_@BeatrizGMuller@SSPCMexico#TuSeguridadYTuBienestarSonNuestraPrioridad#ProtegerYServir pic.twitter.com/jtagkpaIWk — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSyPC_Chiapas) May 6, 2022

“Es un proceso, se va a tratar de agilizar, pero también necesitamos que ustedes nos apoyen”, detalló Miguel Ángel Medellín Izquierdo, delegado de la Secretaría de Gobernación en Chiapas.

Los migrantes acordaron esperar las gestiones de las autoridades migratorias y evitar el cierre de vialidades.

Con información de Juan Álvarez

HVI