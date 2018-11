Migrantes avanzan a la Garita de Otay a pedir asilo en Estados Unidos

Un contingente de los migrantes centroamericanos que estaban en el albergue Benito Juárez, en la ciudad fronteriza de Tijuana, decidió trasladarse a la garita de El Chaparral por donde se realizan las solicitudes de asilo.

Durante la noche hubo lluvia y generó desesperación e incertidumbre entre los centroamericanos por no saber qué va a pasar, por lo cual decidieron salir caminando del albergue.

300 migrantes salieron del albergue “Benito Juárez”, gritando “¡Vamos al puente!”. Luego de avanzar por la avenida José María Larroque, al llegar al puente que conduce hacia la garita de El Chaparral, que es el acceso contiguo a la Garita de Otay, policías federales formaron una valla para impedirles el paso.

La mayoría de los migrantes permaneció en el puente, mientras que unos 50 continuaron caminando hasta pasar a un costado de la valla de los federales para regresar sobre la avenida José María Larroque, sin que se registraran disturbios.

Refuerzan vigilancia en pasos fronterizos de Tijuana, Baja California. (Twitter)

Para esta caminata fue cerrado el puente que conecta de la vía rápida a El Chaparral.

Los centroamericanos fueron protegidos por la policía municipal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración.

Para prevenir un descontrol el lugar es resguardado por elementos antimotines federales e incluso helicópteros de la Patrulla Fronteriza sobrevuelan la zona.

Traveling through the San Ysidro POE tomorrow? CBP will be conducting a large-scale operational readiness exercise at the port on Thanksgiving Day at around 2 PM. The exercise should last for around 10 minutes and could cause minimal processing delays. https://t.co/vxe2itRwng pic.twitter.com/0szn90f9Wm

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) November 22, 2018