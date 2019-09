Migrantes, control de armas y T-MEC negoció México en Washington: Martha Bárcena

Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, afirmó que el canciller Marcelo Ebrard en Washington, D.C. abordó principalmente los temas de migrantes, control de armas y ratificación del T-MEC.

Bárcena expuso que la parte estadounidense tomó nota con mucha atención sobre este tema y que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, reconoció que es un tema que afecta a la relación bilateral de ambos países y pondrá énfasis en él.

En lo que respecta al acuerdo migratorio, señaló que Estados Unidos insistió en que México firme el acuerdo de Tercer País Seguro, a lo que el canciller Ebrard rechazó de nueva cuenta.

Los Estados Unidos pusieron sobre la mesa de nuevo su interés en suscribir un acuerdo de Tercer País Seguro a lo que el canciller respondió que no lo vamos a hacer por dos puntos principalmente, porque después de consultar al Senado, éste expresó claramente su posición de que no está de acuerdo en la firma y no lo ratificará, y segundo porqué si la estrategia de México de ordenamiento de la frontera está funcionando ¿cuál es la necesidad de cambiarla y firmar el tercer país seguro?”.