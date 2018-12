Migrantes del albergue ‘Benito Juárez’ rechazan reubicación en Tijuana

Los migrantes del albergue “Benito Juárez” rechazaron una vez más ser reubicados en “El Barretal”, luego de un recorrido que hicieron por el lugar determinaron que no cumplía con las medidas de seguridad e higiene.

Como le digo yo, no podemos llevarlos de lugar porque hay mucho hacinamiento y no podemos, sé que no es el lugar adecuado directamente”, dijo Celio Archeaga, migrante.

Los representantes de los 300 migrantes centroamericanos que se encuentran ubicados en el albergue “Benito Juárez” decidieron que lo mejor es trasladarse a otro lugar, como la casa de la acción católica de la Arquidiócesis de Tijuana.

Este domingo en el albergue “Benito Juárez”, algunos migrantes centroamericanos sostuvieron una discusión por la venta de una casa de campaña que había sido donada.

Las cosas no se venden, las cosas que se dan aquí son regaladas, son para las personas que las necesiten no para andar vendiendo, no para negocio… hay un micrófono, esto no nos beneficia nosotros, esto hace un escándalo… para que quede entendido para todos los oyentes, para que quede entendido para todos los oyentes, las donaciones que llegan aquí al ‘Benito Juárez’, la calle de Benito Juárez son regaladas, son donadas, entonces aquí no se puede vender nada de lo que se dona, se tiene que donar al prójimo al que necesita, eso hacemos nosotros en la coordinación que tenemos”, discutían unos migrantes.