Migrantes africanos se manifiestan en estación del INM en Chiapas

Unos 150 migrantes de África y Haití, se manifestaron en la estación migratoria Siglo XXI, de Tapachula, Chiapas, para solicitar a las autoridades los documentos de salida que les permita seguir su camino a los Estados Unidos.

Te recomendamos: Llegan 300 migrantes africanos y haitianos a Chiapas

Como protesta, los migrantes, algunos de ellos con pancartas, bailaron y cantaron.

Los extranjeros piden a las autoridades que no los consideren dentro del programa de refugio temporal en nuestro país, pues su objetivo no es quedarse en México.

No nos queremos quedar acá en México, no es una decisión, nos queremos ir y no nos ayudan, solo nos dan unos papeles solamente para quedarnos acá en México. No nos queremos refugiar acá queremos una designación que nos den fecha para continuar”, comentó Rabi Tuamba, migrante del Congo.