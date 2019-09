Migrantes africanos en Chiapas no están confinados y rechazan refugio: Ebrard

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que los migrantes africanos en Chiapas no están confinados y rechazan la condición de refugio, pues desean transitar libremente en México.

En esencia lo que piden estas personas es que México los deje pasar hasta Estados Unidos sin ninguna condición legal, entonces equivaldría a que no haya frontera. Se les ha ofrecido refugio, la condición de refugiados está prevista en la ley, se les han ofrecido diversas formas de visas para que estén legalmente en México, pero no quieren. Los migrantes no están confinados y los cierres que han hechos, son parciales para presionar a la autoridad, pero está funcionando la estación de manera normal”, señaló.