Llegada de migrantes afecta a alumnos de una secundaria en Tijuana

Los estudiantes de esta escuela secundaria ubicada en la colonia Centro de la ciudad de Tijuana no tienen clases desde hace 15 días por la llegada de los migrantes al albergue Benito Juárez.

Quieren ir a clases, pero no pueden por lo mismo, a veces por unas cosas, se pueden pelear o están sucediendo cosas, por eso los niños no los podemos mandar a la escuela por lo mismo que está esta gente. -¿Desde cuándo no van a la escuela?- Ya tienen casi dos semanas, 15 días que no van y están perdiendo clases. -¿Qué opinión le merece?- Que se retiren, que se vayan, es la única solución”, dijo Marcelo Rojas, padre de familia afectado.

Los vecinos de la Unidad Deportiva “Benito Juárez” también se han visto afectados por los centroamericanos.

No obstante que el albergue Benito Juárez ya fue cerrado por las autoridades municipales, algunos migrantes se resisten en ser reubicados y prefieren dormir en la calle, afuera del centro deportivo.

Aquí me siento un poco más seguro por eso y como en el otro albergue me enseñó un policía, me enseñó un video, yo lo vi muy pequeño el albergue y dicen que allá no hay agua y no hay luz, no hay energía y la familia supuestamente tengo entendido que no se pueden comunicar con sus familiares de Honduras, Guatemala, El Salvador por eso no me quise ir”, señaló Oscar Roberto Vivas, migrante.