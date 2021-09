Migrante venezolana se reúne con su hija tras ser separadas durante detención en Tapachula, Chiapas

Este fin de semana en Chiapas, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional continuaron haciendo operativos para frenar las caravanas de migrantes que pretenden de esa forma alcanzar los Estados Unidos. Una escena en particular generó inquietud y preocupación. una madre, mientras era detenida, aseguraba que estaba siendo separada de su pequeña de 3 años. El Instituto Nacional de Migracion informó que se han reunido la madre y la hija.

La tarde de este lunes, esta migrante venezolana logró encontrar a su hija de 3 años de edad. La niña se extravió durante el operativo de Migración de este domingo en Huixtla.

Madre e hija, junto con unos 300 migrantes, formaban parte de la cuarta caravana, que el sábado salió de Tapachula y caminó 42 kilómetros hasta el domo municipal de Huixtla. En las primeras horas del domingo fueron retenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional.

A pesar de que en el operativo había visitadores de la Comisión de Derechos Humanos que observaban que las familias viajaran juntas, algunas migrantes reclamaban que habían sido separadas de sus hijos.

Para impedir su detención un grupo de migrantes lanzó piedras a las fuerzas federales. El Instituto Nacional de Migración informó que un elemento de esa corporación resultó lesionado.

Algunos migrantes se escondieron en el bordo del río Huixtla. Tras una búsqueda de horas fueron detenidos.

“Quiero una vida mejor, pero acá no, no tengo nada, nada, no tengo cita no tengo nada”, refirió Alfred, migrante de Haití.