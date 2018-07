Migrante mexicano con esquizofrenia se suicida en centro de detención en EU

Un migrante mexicano se suicidó en Estados Unidos tras 21 días en confinamiento solitario, donde fue colocado pese a tener diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar, reveló el sitio de noticias The Intercept.

Efraín Romero, un migrante de 40 años originario de Puebla, se encontraba en proceso de deportación mientras estaba detenido en el Centro Stewart, en Georgia.

Efraín Romero de la Rosa was the eighth detainee to die in ICE custody this year. “Just because you’re locked up doesn’t mean you should get substandard medical care,” said an immigration attorney. https://t.co/Y3fWNbmxl6

— The Intercept (@theintercept) 27 de julio de 2018