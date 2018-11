Arrestan a migrante mexicano que se refugió 11 meses en iglesia en EEUU

Un migrante mexicano que se refugió durante 11 meses en una iglesia de Carolina del Norte para no ser deportado fue arrestado este viernes después de llegar a una cita con las autoridades migratorias, lo que hizo que más de una decena de simpatizantes cerraran el paso a un vehículo oficial y también fueran detenidos.

Samuel Oliver Bruno, de 47 años, fue detenido en una oficina de inmigración en el área de Raleigh, informó en un comunicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El grupo defensor Alerta Migratoria NC dijo en un comunicado que Oliver fue a que le tomaran las huellas dactilares para que pudiera solicitar residencia en Carolina del Norte con su esposa e hijo. El mexicano vivió desde finales del 2017 en la Iglesia Metodista Unida CityWell en Durham para eludir a las autoridades migratorias, quienes por lo general no arrestan a personas en iglesias y otros lugares delicados.

El ICE informó que Oliver, quien lleva dos décadas viviendo en Carolina del Norte, no tenía base legal para estar en Estados Unidos y agotó todas sus apelaciones. En 2014 se declaró culpable de utilizar documentos falsos para reingresar por Texas a Estados Unidos después de salir del país, según documentos de la corte.

Oliver-Bruno’s son was just arrested by a Wake County Sheriff’s deputy. Deputy says he was arrested for assaulting an ICE agent. @WRAL #WRAL pic.twitter.com/tibS5yaip5

Varias decenas de manifestantes acudieron a la oficina de inmigración en Morrisville con la esperanza de disuadir a las autoridades de que detuvieran a Oliver. Alerta Migratoria informó que el migrante mexicano fue detenido y subido a una camioneta después de entrar a la oficina de asuntos migratorios y que sus simpatizantes fueron arrestados cuando intentaron impedir el avance del vehículo oficial.

El departamento de Policía de Morrisville emitió un comunicado diciendo que acudió al sitio porque había una multitud que, aunque de forma pacífica, se resistía a dispersarse cuando las autoridades migratorias se llevaban a Oliver en el vehículo. La oficina policial dijo que trató de calmar la situación, pero los manifestantes ignoraron dos órdenes para dispersarse antes de ser arrestados.

Registros oficiales por internet mostraban que al menos 20 personas fueron detenidas en la oficina migratoria por cargos que incluían haber ignorado las órdenes para dispersarse y resistirse a la autoridad.

More than a dozen people were arrested, including Pastor Cleve May of CityWell United Methodist Church (where Oliver-Bruno has been in sanctuary). #WRAL @WRAL pic.twitter.com/u5tVVU1rPU

