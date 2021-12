“Todo dio vueltas y cuando desperté estaban muertos”, narra Celso, guatemalteco que sobrevivió a volcadura en Chiapas

Celso Escun Pacheco, guatemalteco del departamento de Sololá, de 33 años, sobrevivió al accidente. A las 3 de la tarde con 30 minutos del jueves 9 de diciembre, paramédicos de Cruz Roja Delegación Tuxtla Gutiérrez reciben un llamado de auxilio Clave 3, llamado de alerta máxima con prioridad para atender la volcadura de un tráiler en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo en la que se hablaba de decenas de muertos.

“ Todos estaban fallecidos dentro de la caja, nos decían que ellos viajaban en el trailer y que de repente aceleró mucho y ahí fue cuando se volcó, dicen varios que salieron volando y ya no supieron qué pasó”, insistió Luis Eduardo Hernández Trejo, paramédico Voluntario Cruz Roja Tuxtla Gutiérrez.

“Se fue el tráiler de un lado y toda la gente se va a un lado y el tráiler se da dos vueltas y chocaron contra un puente y ya cuando me levanté, vi todo oscuro, ya no vi la gente”, insistió Jerónimo Zavala.

“Venía lleno. La verdad quedé inconsciente, no daba donde estaba, ya no recordaba por qué estaba en ese lugar”, enfatizó Martin Méndez Salvador, migrante guatemalteco.

“Veníamos en el tráiler como 200 personas, vienen menores de edad, mujeres con niños de cuatro, dos, ocho años, veníamos y el tráiler aceleró y se descontroló el chofer, o no sé, a lo mejor venía drogado, gritos, llanto, desesperación de parte de todos, realmente es una escena lamentable, que no nos gustaría vivir nuevamente”, dijo Celso Escun Pacheco, migrante guatemalteco.

Dos unidades de rescate de San Cristóbal de las Casas, una de Ocosocuautla y 2 de Tuxtla Gutiérrez salieron de sus centrales a toda velocidad. Al llegar, los paramédicos se vieron superados por la emergencia.

“Pues íbamos sentados, sentados uno sobre el otro. Iban mujeres, niños de 2 meses a cuatro, ocho, nueve años… Por un momento me imagino todo dio vueltas, ¿qué sucedió? Pues el impacto fue en un abrir y cerrar de ojo, que uno pierde el conocimiento y todo, pero sólo escuché gritos y llantos de los niños que iban abordando”, señaló.

Celso perdió el conocimiento y despertó entre varios cadáveres.

Celso asegura que en el trayecto desde San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez, fueron detenidos en puestos de revisión.

Otro migrante confirma esta versión.

Los migrantes aseguran que dieron anticipos de hasta 27 mil pesos y que pagarían en total 320 mil pesos al llegar a Texas.

Hasta la noche de este viernes, 34 migrantes siguen internados en la Cruz Roja de Tuxtla Gutiérrez.

La familia Pacheco Xaminez dice que es un milagro que Celso haya sobrevivido. El hombre es originario de Sololá, a 150 km de la capital guatemalteca y es su único sostén. Cuentan que Celso salió apenas el martes con la intención de llegar hasta Estados Unidos.

“Adiós mamá, adiós. Como dos o tres veces me dijo: Adiós mamá”,recordó su madre Clara Pacheco.

“Cuando él salió se despidió de mí y de sus dos nenas. Me voy, les voy a dejar para ir a luchar, para darles lo mejor. La verdad esto no era el plan de él. Esto no era, ahí vi yo que estaba mi esposo dentro de ese accidente, lo ví ahí con vida, lo reconocí”, reiteró Lucrecia Alba Xaminez de Pacheco, esposa de sobreviviente.