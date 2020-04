Migrante deportado de Houston provocó brote de coronavirus en albergue de Nuevo Laredo

Un migrante deportado de Houston, Texas, habría ocasionado el brote de coronavirus en un albergue de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

No sabemos en qué condiciones vengan, si vienen a infectarnos pues no tiene caso que los recibamos, no es que yo sea mala, pero hay que cuidarnos también. O son ellos o somos nosotros”, dijo una vecina de Nuevo Laredo.