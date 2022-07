Migración en Tapachula tiene un nuevo rostro, fenómeno masivo ahora es de venezolanos

En la frontera sur de México, la migración tiene un nuevo rostro, se trata de la presencia de personas originarias de Venezuela que han superado por mucho a los migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países centroamericanos que por años usaban esta ruta para llegar a los Estados Unidos.

Desde el pasado 21 de enero de 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores implementó la visa para los venezolanos como requisito para ingresar a nuestro país, esto provocó un aumento en el tránsito ilegal de venezolanos por el río Suchiate en Ciudad Hidalgo para llegar a Tapachula y solicitar trámites migratorios.

La medida que tomó México no redujo la migración venezolana. En los últimos dos meses el 90 por ciento de los migrantes que han formado caravanas en Tapachula para caminar por las carreteras de Chiapas y exigir permisos migratorios, son de origen venezolano.

“Estamos saliendo de Venezuela por la razón motivo, críticamente el sueldo de nuestro país que trabajamos mayormente un mes entero y no nos alcanza, el sueldo es muy corto para sustentar el sacrificio de nuestra familia, si comemos no nos vestimos, si nos vestimos no comemos”, señaló José Parra, migrante de Venezuel.a