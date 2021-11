Migración preocupa a Iglesia, asegura la Conferencia del Episcopado Mexicano

Tres temas preocupan a la Iglesia Católica en la actualidad: los migrantes, los jóvenes y los sacerdotes… Así lo señalan obispos de nuestro país en voz del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, durante la inauguración de la 111 Asamblea General, que celebran en estos días.

“Necesitamos redoblar nuestra atención a las emergencias que nos hemos planteado en estos años, los migrantes, los jóvenes, los sacerdotes… hoy, más que nunca, con las oleadas de migración que hemos recibido en los últimos meses… Necesitamos trabajar, no sólo con quienes llegan a nuestro país, sino con quienes se niegan a recibirlos, a darles trabajo, porque considero que rechazar a un migrante, tenemos que decirlo con claridad, es rechazar a Jesús… necesitamos realizar proyectos pastorales encaminados a acompañar a los jóvenes en riesgo de violencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, con ambientes más sanos que les ayuden a desarrollar su espíritu juvenil”, aseguró Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Iglesia siguió haciendo su trabajo

Señaló que a pesar de la pandemia por covid, la Iglesia siguió haciendo su trabajo.

“Hemos continuado en todas la diócesis la catequesis a través de medios virtuales, hemos llegado a miles de hogares con eucaristías transmitidas por las diferentes redes sociales y especialmente nuestra pastoral social ha buscado aliviar, aunque sea un poco, el sufrimiento de nuestro pueblo, puedo decir que los pobres no han quedado solos”, destacó Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Estuvo en el arranque de esta Asamblea Plenaria, el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, dijo que la Iglesia debe enfrentar también la corrupción.

“No podemos escondernos, la misma iglesia debe afrontar la falta de fe y hasta la corrupción dentro de ella. No podemos, en particular, olvidar el sufrimiento vivido por personas menores y adultos vulnerables a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas… por mucho tiempo, el de las víctimas, ha sido un clamor que la Iglesia no ha sabido escuchar suficientemente”, dijo Franco Coppola, nuncio apostólico en México.

Añadió que la pandemia ha hecho detonar las desigualdades y las injusticias ya existentes. Que eso pone a prueba la capacidad de la Iglesia para acompañar a las personas y a las comunidades.

