Migrantes originan situación crítica en Ciudad Juárez, Chihuahua

Migrantes originan una situación crítica en Ciudad Juárez, Chihuahua. María, una hondureña que pidió ocultar su identidad, cruzó como indocumentada por el río a El Paso, Texas.

Dice que el gobierno de Estados Unidos rompió sus ilusiones al retornarla, a esperar su trámite de asilo en Ciudad Juárez.

Le pregunté por qué venía, por qué pasaba eso y él me dijo que definitivamente no. Que así están las cosas ahorita. Le pregunté, pero ¿tengo derecho a una llamada? Y me dijeron que no, no, no tienen derecho a nada”, explicó María, migrante de Honduras.