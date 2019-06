Donde come uno, comen millones, afirma AMLO sobre el acuerdo migratorio

Ante miles de capitalinos, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los resultados del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Dijo que México está listo para recibir a los migrantes y que “donde come uno, comen millones”.

“Qué resultados para los escépticos: van dos días que se está fortaleciendo el peso mexicano, es la moneda que más se ha fortalecido en los últimos días en el mundo, se alejó, dicen algunos, pero no para siempre, no, ya sé, se alejó este tema, esta amenaza algún tiempo”, señaló

Reconoció que el arancel estadounidense progresivo a los productos mexicanos habría afectado a las empresas, provocaría desempleo, devaluación del peso y no llegaría la inversión al país.

Aseguró que ahora México tiene tiempo para demostrarle al mundo que el fenómeno migratorio puede resolverse atendiendo las causas que lo provocan como el hambre, la pobreza y la falta de oportunidades.

“Vamos a ayudar a nuestros hermanos centroamericanos para que tengan trabajo en sus comunidades, en sus pueblos de origen y que tengan también trabajo en México porque va haber para todos; donde come uno comen millones, se van a multiplicar los apoyos para que de esa manera no tengamos estas presiones”, comprometió

Felicitó a los habitantes de la Ciudad de México por la jefa de gobierno.

“Tenemos una extraordinaria jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum; ¡no estás sola, no estás sola!”, apuntaló

López Obrador señaló que a la jefa de Gobierno “a veces la maltratan mucho unos grandulones ahí, abusivos, ventajosos, pero no está sola, tiene el apoyo del presidente de la República y del pueblo de la capital, de la Ciudad de México”.

En la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero encabezó la entrega de apoyos de programas integrales para el bienestar.

“Ya se hizo este acto simbólico en esta plaza donde no nos permitían llevar a cabo una reunión porque, la verdad, estaban muy soberbios, mareados, echados a perder, no cabe duda que cuando no hay principios ni hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, acusó

El presidente informó que habrá un convenio entre los gobiernos federal y de la Ciudad de México de entrega de apoyos directos a las escuelas para que sean los padres y maestros quienes se encarguen de la construcción y el mantenimiento de las escuelas.

Confío en que este programa se replicará en todos los planteles de México.

La jefa de gobierno reseñó los programas sociales y las acciones anti corrupción que se han implemento en la capital.

“En estos 6 meses que nos ha tocado estar al frente del gobierno de la ciudad hemos acabado con muchos negocios que se hacían al amparo del poder público”, señaló Sheinbaum.

(Con información de Juan Sebastián Solís)

tfo