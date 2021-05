Miembros de la Iglesia encubrieron abusos, admite Franco Coppola, nuncio papal en México

El representante del papa Francisco en México, Franco Coppola, admitió que miembros de la Iglesia mexicana “encubrieron” durante años los casos de abusos en el país, por los cuales hay más de 271 sacerdotes denunciados.

El nuncio explicó que “ya hay procesos en curso” para detectar “la red de encubrimiento” que protegió a Marcial Maciel (1920-2008), fundador de los Legionarios de Cristo y acusado de abusar sexualmente de miembros de la congregación y discípulos.

Coppola dijo que comenzó a enfrentarse a la “situación del abuso” cuando llegó a México como nuncio a finales de 2016, y que antes no tuvo “oportunidad de encontrar ningún caso de este tipo ni de pensar esa cosa” en los otros países en los que estuvo destinado.

“Es una tragedia terrible de la cual puede ser que no fuéramos conscientes. Cada vez que me encuentro con las víctimas me doy cuenta de cuánto es verdad lo que dijo el papa Francisco de que (el abuso) se trata de un asesinato psicológico”, expresó.