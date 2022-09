Miedo, rechazo y falta de consentimiento obstaculiza la donación de piel a personas con quemaduras

En México se reportan cerca de 114 mil casos de quemaduras al año que requieren atención médica inmediata, algunos llegan a necesitar la donación de piel, una de las más desconocidas, esenciales y menos practicadas por la falta de autorización de familiares.

La donación de piel es una de las menos practicadas en México. Los especialistas estiman que uno de los obstáculos es la falta de consentimiento de los familiares de posibles donantes por miedo a que el cuerpo quede con cicatrices visibles, sin embargo, su utilidad es relevante. Al año, en el país se reportan cerca de 114 mil casos de quemaduras que podrían tratarse con estos injertos

“El día 31 de mayo estaba trabajando en una cartonera, tenía siete días que había entrado, se me derramó la sosa con almidón en el 70% de mi cuerpo me llevan a las regaderas y se me desprende la piel, la enfermera de la empresa me pone unas gasas con medicamento en las heridas y me tapa con papel aluminio la espalda y entonces yo me estaba quemando más”, dijo Emmanuel Andrade Ceja.