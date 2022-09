Miedo y pánico invadió a capitalinos durante sismo de magnitud 6.9

Tras el sismo de magnitud 6.9 la madrugada de este 22 de septiembre, se han registrado mil 501 réplicas y las están percibiendo, según Protección Civil Nacional, unas 38.7 millones de personas. La gente está experimentando mucho miedo. Las dos muertes registradas en la Ciudad de México esta madrugada derivaron de ese sentimiento y en Michoacán también hubo gente lastimada por las reacciones de temor ante el temblor de la madrugada.

“A la hora que sonó la alarma sísmica todos los vecinos salieron y ella vive, la señora en el primer piso, y casi al llegar a la planta baja se le enredó el pantalón con sus sandalias y se fue de frente, faltaban como dos escalones para llegar”, dijo Juan, habitante de la colonia Doctores. “Ella bajó antes, a mí me agarró en el tercero, se ponía muy nerviosa”, señaló Alicia Olvera, vecina de mujer fallecida en colonia Doctores.

Guadalupe Vázquez, vecina de mujer fallecida en sismo afirmó que el susto pudo haber detonado su caída.

Antes que iniciara el sismo de la madrugada del jueves, mientras sonaba la alarma sísmica, Alba Gutiérrez, quien a decir de sus vecinas tenía pánico a los temblores, bajó la escalera desde un primer piso para salir de su edificio, en Doctor Garciadiego, de la colonia Doctores, sin embargo, en los dos últimos escalones desplomó y se golpeó contra la pared.

“Me esperé tantito en lo que su hijo la levantaba, pero no reaccionaba”, comentó Guadalupe Vázquez, vecina de mujer fallecida en temblor. “Yo creo que de la misma caída se pegó y su hijo no la podía cargar”, agregó la señora Alicia Olvera.

Alicia cuenta que sufre tanto miedo durante los temblores, las piernas no le responden.

“Me bajaron mis nietos y yo me quedé aquí en casa de mi hermano anoche. Siento como que me falta el aire. No puedo bajar sola, se me doblaban las piernas”, dijo.

Cientos de personas salieron de sus viviendas, la mayoría en ropa de dormir.

En la colonia Educación, alcaldía Coyoacán, también falleció un hombre debido a un infarto.

“Fue cuestión del impacto, más que todo, del temblor, más que todo es psicosis que tenemos todos los mexicanos desde 85, el 17 y así sucesivamente y ahorita”, refirió Margarita, vecina de hombre fallecido en Coyoacán. “Lamentablemente dos personas pierden la vida, pero no por un derrumbe, no a consecuencia del sismo de manera directa”, enfatizó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana CDMX.

En redes sociales también se reportó que en zonas del Centrosur de la Ciudad el sonido de la alerta sísmica se prolongó por varios minutos.

“Ahora tenemos alrededor de 98%, estamos hablando de cerca de 260 sitios con altavoces que tenemos que revisar por qué no operaron de manera correcta”, insistió Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones.

En zonas cercanas al epicentro, el temor también trajo consecuencias.

“Hubo tres lesionados también por pánico, por salir corriendo”, enfatizó María Esquivel, presidenta Municipal de Coalcomán.

A decir de especialistas, la secuencia de réplicas va a seguir, no se sabe con qué magnitud.

“Las réplicas están localizadas muy cerca del sismo principal. Estamos registrando la secuencia de réplicas que esas si es mucho más productiva en términos de temblores, pero están localizadas espacialmente”, refirió Arturo iglesias, del sismólogo SSN. “Si es de la misma magnitud, esperemos que no, se le conoce entonces como un doblete sísmico. Pero en este país tenemos de todo, la tierra no tiene palabra”, destacó Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se analiza la posibilidad de aumentar los simulacros nacionales a dos o tres ejercicios por año, e incluso cambiar de fecha que se realiza el 19 de septiembre.

En todo momento es recomendable mantener la calma, repetir la recomendación que se impartía en las escuelas de no correr, no gritar y no empujar y si es necesario, compartir la zozobra con un poco de humor, a modo de terapia.

