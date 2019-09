Bachelet no buscará candidatura presidencial en Chile

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reafirmó hoy su negativa a una nueva candidatura presidencial en Chile y descartó cualquier argumento que la convenza de volver a La Moneda.

Te recomendamos: Fotos de la marcha mundial contra el cambio climático

La expresidenta chilena afirmó: “yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata” durante una entrevista concedida a la televisión nacional de Chile.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas trató una serie de temas y entre ellos su eventual tercera postulación a La Moneda, en lo que dijo: “No, no habría ningún argumento que me permitiera convencerme. Ni uno. Todos mis argumentos me dicen claramente: no. No vas a ser candidata”.

Durante la entrevista también se refirió al repudiado ataque en su contra del presidente brasileño Jair Bolsonaro luego de que criticó la situación de derechos humanos en su país en su rol de alta comisionada a lo que la exmandataria dijo sentir “pena por Brasil”.

El mandatario aseguró que de no ser por la dictadura de Augusto Pinochet, que “derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre (Alberto Bachelet), hoy Chile sería una Cuba”.

Bachelet indicó que para las Naciones Unidas Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro (Reuters, archivo)

Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil”, subrayó Bachelet.

Bolsonaro celebró el “coraje que tuvo la dictadura chilena para detener a la izquierda y a “comunistas como su padre, un general de aviación que murió en la cárcel en 1974 tras ser torturado por la dictadura, de acuerdo con la entrevista, informó el diario La Tercera.

Fustigó el continuo rechazo internacional de la postura de la ONU ante la situación en Venezuela

Por otro lado, Bachelet negó de forma categórica haber tenido vínculos con la empresa OAS “ni con ninguna otra empresa” en el financiamiento de su última campaña electoral en el país. La expresidenta enfrentó la filtración sobre ese posible financiamiento, revelado por el expresidente de la empresa Leo Pinheiro.

Respecto a la crisis venezolana, fustigó el continuo rechazo internacional de la postura de la ONU ante la situación en Venezuela.

La expresidenta reiteró que si bien en Venezuela no existe plena democracia, dijo querer “mantener relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos.

Por lo demás, agregó que “para las Naciones Unidas Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro.

Con información de Notimex

AAS