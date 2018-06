Michael Cohen, abogado de Trump, busca nuevo equipo legal

Michael Cohen, el abogado personal del presidente Donald Trump, busca un nuevo equipo legal que lo represente en la investigación que el FBI hace sobre sus negocios, dijo el miércoles una fuente allegada.

Los asesores actuales de Cohen dejarán de llevar el caso y Cohen ha comenzado a buscar un reemplazo, dijo a The Associated Press la fuente que pidió no ser identificada.

De inmediato no está claro qué motivó el cambio ni quién será el reemplazo. Cohen no ha entablado discusión alguna con la fiscalía sobre la posibilidad de cooperar en la investigación, agregó la fuente.

Desde el 2017, Cohen ha sido representado por Stephen Ryan, un abogado de Washington que fue contratado para prepararlo para su testimonio ante el Congreso sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

Después de que agentes del FBI allanaron la oficina de Cohen en abril, Ryan y su socio en Nueva York, Todd Harrison, pidieron a los tribunales prohibirles a los fiscales inspeccionar algunos de los archivos con el argumento de que violaría el derecho a mantener bajo confidencialidad las interacciones entre un cliente y su abogado. Los dos abogados, con asistencia de abogados de Trump, llevan semanas tratando de identificar documentos que deben ser prohibidos a los fiscales.

Los equipos legales tienen hasta finales de esta semana para completar la tarea.

Cohen, Ryan y Harrison no respondieron a mensajes el miércoles solicitando su comentario.

Los fiscales federales en Nueva York han dicho en público que investigan denuncias de que Cohen cometió fraude en sus negocios, pero no han dado a conocer los detalles.

Cuando los agentes registraron la vivienda, oficina y caja fuerte de Cohen, y confiscaron sus teléfonos, buscaban una amplia gama de información, como pruebas de que pagó 130.000 dólares a la actriz pornográfica Stormy Daniels, quien afirma que tuvo una relación sexual con Trump.

Cohen asegura que es inocente y Trump ha denunciado que el allanamiento es una ofensa contra los derechos de un cliente frente a su abogado.

Con información de AP.

