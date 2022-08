‘Mi sueño es dejar un México sin pobreza’, dice AMLO en Quintana Roo

En Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del México que anhela dejar al término de su gobierno.

“No vamos a fallar, nos faltan dos años, si en menos de cuatro hemos hecho, consideramos bastante, en beneficio del pueblo, enfrentando adversidades, porque nos tocó la pandemia y ahora esta crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos saliendo adelante. Y en estos dos últimos años vamos a hacer mucho más, y mi anhelo, mi propósito fundamental, mi sueño que quiero convertir en realidad, es que cuando termine mi mandato haya más igualdad, que no haya pobreza en nuestro país y vamos a seguir, por eso, con todos los programas de bienestar, y atendiendo todas las necesidades del pueblo”, dijo López Obrador.

Respondió a un reducido grupo de familiares de personas desaparecidas que llegó a unos metros del templete, desde donde le reclamaba que se les ayude encontrar a sus familiares.

“Vamos a seguir buscando a personas desaparecidas, respetando los derechos humanos, no utilizando la fuerza, nada por la fuerza, decía Juárez, todo por la razón, y el derecho, y sin reprimir al pueblo, también tenemos que lograr paz y tranquilidad con la filosofía de que la paz es fruto de la justicia y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política, garantizando las libertades porque nosotros aspiramos a fortalecer un sistema verdaderamente democrático, México no vamos nunca a permitir una dictadura, tenemos que garantizar, por encima de todo, las libertades, que todos puedan expresarse, y si tenemos nuestra conciencia tranquila, no tenemos nada de qué preocuparnos”, indicó López Obrador.