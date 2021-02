Mi propuesta no busca censurar las redes sociales, afirma Monreal

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, negó este miércoles 10 de febrero de 2021 que su propuesta sobre regular las redes sociales busque censurar a los usuarios.

En entrevista para Despierta, el senador Monreal dijo que quienes critican su iniciativa no la han leído y no están bien informados.

“No es cierto que haya un solo tema de censura para el usuario, entiendo que hay mucha desinformación”, dijo.

Enfatizó que en Europa se está legislando la regulación de las redes sociales, en temas como libertad de expresión, discurso de odio, pornografía infantil y otros.

Afirmó que el gran poder que tienen las redes sociales y su gran influencia social deben estar acompañados de grandes responsabilidades.

Iniciativa no contraviene el T-MEC, dice Monreal

Al ser cuestionado sobre si su iniciativa de regular las redes sociales se armonizó con los diferentes acuerdos internacionales, como por ejemplo el T-MEC, porque puede imponer barreras al comercio digital, Monreal dijo que no hay motivo para pensar que su propuesta contravenga el acuerdo comercial, porque la iniciativa tiene por objeto regular la actuación de los proveedores de servicios de redes sociales en lo que se refiere a su influencia, relacionados con la libertad de expresión, “lo que no significa invadir la esfera de la libertad de comercio que regula el T-MEC, sobre todo por lo que se refiere al comercio digital, la cual no es materia de la iniciativa”.

Añadió que lo que se establece en la iniciativa es proteger el derecho de los usuarios que usan las redes sociales y evitar que un ente privado no les afecte en su libertad de expresión, de comunicación y de información.

Aclaró que en este momento no hay una iniciativa presentada formalmente sino que se trata de un borrador y un proyecto. Invitó a que en las siguientes semanas se revise para analizarlo y discutirlo.

No hay censura, insiste el senador

Insistió en que en su propuesta no hay ningún artículo que esté orientado a generar censura contra las personas.

“Los 12 artículos, ninguno establece esa posibilidad”, enfatizó y añadió que lo que se busca es proteger la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información de los usuarios.

Explicó que esto se llevaría a cabo otorgando facultades a un órgano autónomo constitucional del Estado Mexicano, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para proteger los derechos de los usuarios de redes sociales frente a los intereses y poderío de las empresas de redes sociales.

“Las personas usuarias de las redes sociales no sufrirán ninguna afectación”.

Sugiere Monreal que no desaparezcan todos los órganos autónomos

Ante la pregunta de cómo podría regularse esto a través de alguno de los órganos autónomos, si el propio presidente Andrés Manuel López Obrador busca desaparecerlos, el senador Monreal expresó que su opinión personal es que no todos los órganos deben desaparecer y todavía es una discusión pendiente.

Añadió que no hay un planteamiento de eliminar el IFT y que la idea de que las plataformas sean autorizadas ya sucede como las antenas parabólicas y las radio bases, que ni siquiera requieren concesión para operar.

Acotó que vivimos en un país con regulación y los entes privados poderosos, económica, social y políticamente, deben tener responsabilidades.

El senador Monreal negó que la búsqueda de regular las redes sociales tenga que ver con el momento electoral que se vive en México.

“Nada tiene que ver con lo electoral, nada tiene que ver con lo partidista”.

Aseguró que en Estados Unidos, 48 estados tienen demandados a Google y a Facebook por prácticas monopólicas. Dijo que México no está alejado de las buenas prácticas del mundo y que ha abierto un compás para escuchar opiniones sobre la regulación.

El martes, el senador Ricardo Monreal hizo pública su iniciativa de reforma para regular las redes sociales.

Destaca la propuesta de multar hasta con 89 millones de pesos a las redes sociales que cancelen cuentas o eliminen contenidos que vulnere la libertad de expresión y que el IFT será el órgano regulador.

Ayer por la noche, en sus redes, el legislador anunció que aplazará tres semanas la presentación oficial de la propuesta con el fin de enriquecerla tras un debate con usuarios.

Con información de Despierta, Noticieros Televisa

AAE