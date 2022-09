‘Mi amigo, Biden’; AMLO presume carta del presidente de EUA sobre comercio bilateral

Con un prolongado aplauso de pie de integrantes del gabinete legal y ampliado, entre otros invitados especiales, y enmarcado con el mural de Diego Rivera “Epopeya del pueblo mexicano”, de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó -en los 45 minutos de su Cuarto Informe de Gobierno– los logros y avances alcanzados para consolidar su proyecto de transformación.

En materia económica, dijo, se rinden buenas cuentas a pesar de los desafíos de la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, y el aumento inflacionario, entre otros factores con ahorros de más de dos billones de pesos, la austeridad en la operación del gobierno, el subsidio a gasolinas; la reactivación económica con obras de infraestructura como el Tren Maya, y niveles históricos de inversión extranjera.

“Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes, ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la Cuarta Transformación de México. Y en lo personal, me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las consciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político (…) en México ya no domina la oligarquía, sino existe un gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres, la corrupción no se tolera ni hay impunidad para nadie, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez, viven en la justa medianía”, recalcó.

Ante un panorama adverso, dijo, el proyecto de transformación ha demostrado eficacia para combatir la pobreza.

Habló también de avances en la gobernabilidad.

En materia de seguridad, pidió que no se equivoquen, en el objetivo de la iniciativa de reforma legal que envió al Congreso relativa a la integración de la Guardia Nacional a la SEDENA.

“Con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir a autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba”, dijo

