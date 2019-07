La mexiquense Mayra Sánchez gana el Medio Maratón de la CDMX

La mexiquense Mayra Sánchez y el keniata Julius Kipyego Keter ganaron este domingo el Medio Maratón de la Ciudad de México, que reunió a 25 mil corredores que hicieron el recorrido por algunas de las principales avenidas y calles de la capital del país.

Mayra Sánchez Vidal triunfó sobre los 21 kilómetros 97 metros en una hora, 16 minutos y 19 segundos, lo que significó una victoria “fácil” sobre Esmeralda Rebollo Salgado (1:16:26) y la keniata Caroline Jebiwot Kiptoo (1:17:15).

El keniata Julius Kipyego Keter también ganó muy cómodamente, en una hora, cinco minutos y 24 segundos para superar a sus compatriotas Robert Gaitho Gititu (1:06:42) y Geoffrey Kenisi Bundi (1:07:22).

La victoria en silla de ruedas correspondió a Ivonne Reyes Gómez (1:23:47) y Alfonso Zaragoza (55.24), y en invidentes a María de Los Ángeles Herrera (1:44:34) y Rubicel Hernández (1:25:50).

Más de 25 mil corredores se dieron cita en Paseo de la Reforma. (Indeporte)

En punto de las 7:00 horas, la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, dio el disparo de salida para que los corredores hicieran del Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec un río humano de activación física

Rodrigo Dosal Ulloa, director general del Instituto del Deporte, destacó la participación entusiasta de la ciudadanía y de la gran comunidad de corredores, que colmaron las inscripciones del evento.

Un corredor muere durante maratón

El titular del Indeporte lamentó el fallecimiento del corredor Andrés Casares Cortina, de 35 años de edad, de un infarto cardio-respiratorio; el corredor no estaba inscrito y por ello no se encuentra en el registro oficial de participantes; no obstante, recibió atención médica en el lugar del suceso, en el kilómetro 11 de la ruta, de donde fue trasladado al hospital de la Cruz Roja de Polanco, donde murió.

