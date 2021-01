México, un país que no tiene enemigos y no los vamos a tener en 2021: Ebrard

México es un país que no tiene enemigos y tampoco los tendrá en 2021, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Te recomendamos: AMLO designa a la diplomática Carmen Moreno como subsecretaria de Relaciones Exteriores

“México es un país que lo único que tiene para el resto del mundo son buenos deseos, que tiene buenas propuestas y que tiene causas comunes con los demás países, somos un país que no tiene enemigos y no los vamos a tener en 2021 tampoco, el escenario global, como decía yo, presenta oportunidades muy relevantes, una nueva era tal vez, una nueva etapa, estaremos presenciando el fin de un ciclo y el inicio de otro, y cada vez que hay un inicio se quiera o no, es cierto que se corren riesgos, hay muchos problemas que no cambian, aunque se inicie un ciclo distinto, pero hay enormes oportunidades que estoy seguro podremos y sabremos aprovechar entre todas y todos”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.