México triunfó ante Alemania, hablan los jugadores

Miguel Layún, integrante de la selección de México, que el domingo ganó a la actual campeona, Alemania (0-1), en el primer partido del Mundial de Rusia, efectuó este lunes una defensa a ultranza de su técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, duramente criticado antes del torneo y al que definió como “un genio”.

“El mister es un genio. Ya lo conté muchas veces: nunca he sido capaz de entender las críticas al ‘mister’. Ni lo he sido, ni lo seré, honestamente”, comentó este lunes Layún durante la rueda de prensa previa al entrenamiento, que tuvo lugar en Novogorsk y en la que contestó que el del domingo “fue un triunfo histórico”, pero que no quieren “que sea sólo eso”.

Fue un triunfo histórico para todos, pero nosotros no queremos que sea sólo eso, queremos que se cumpla el sueño que todos tenemos cuando nos ponemos esta camiseta y tenemos la oportunidad de jugar un Mundial”, manifestó Layún este lunes en Novogorsk, donde ensalzó a su técnico, el ‘Profesor’ Osorio.

“Es difícil de entender que, sin conocer las entrañas de todo esto; y sin vivir el día a día, como lo vivimos los que formamos parte de este grupo, los haya que emitan un juicio tan radical y tan duro, que a veces me parece tan sin fundamento”, indicó el polivalente jugador del Sevilla y del ‘Tri’.

“La salida al campo fue tremenda, fue un momento especial, con toda esa gente apoyándonos. Tenemos la piel de gallina. No es fácil encontrar tanto apoyo tan lejos de casa”, afirmó Layún.

Jonathan dos Santos, integrante de la selección de México, que el domingo sorprendió a la actual campeona, Alemania (0-1) en el primer partido del Mundial de Rusia explicó este lunes que hicieron “historia, pero” que “aún queda mucho por hacer”.

Hicimos historia, porque logramos algo que nunca había hecho la selección de México, que era ganarle a la campeona”, contestó Jonathan este lunes en las instalaciones del Dinamo de Moscú, en

Novogorsk.

“Comenzamos con el pie derecho y sabemos que vamos por el buen camino. Pero todavía queda mucho por hacer”, comentó Dos Santos en Novogorsk, donde también valoró el trabajo del seleccionador, el colombiano Juan Carlos Osorio, y festejó la oportunidad de poder compartir un Mundial con México junto a su hermano, Giovanni.

“Es peor no jugar, porque no puedes controlar nada del partido. Pero felices estamos todos, tanto los que jugaron como los que no lo hicimos; yo tardé mucho en poder dormirme, por los nervios que tenía”, explicó Jonathan, que está “feliz” de poder coincidir con su hermano Giovanni defendiendo la camiseta de México y defendió claramente a su técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio.

Creo que se ha sido muy injusto en las críticas hacia el ‘Profe’. Se ha demostrado en todo el proceso, con las mínimas derrotas, que cada planteamiento que ha hecho, lo ha hecho por algo”, afirmó.

“Creo que las críticas han sido, como se dice, sólo por ‘chingar’. Creo que el ‘Profe’ lo demostró. Lo único malo es que ahora hay gente que se quiere subir al camión”, precisó Jonathan Dos Santos.

