México tiene 140 nuevas universidades públicas, resalta AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacó que México tiene 140 nuevas universidades públicas, tras informar que este fin de semana reinicia sus giras por territorio nacional, al asistir a la inauguración de una universidad pública en Tlaxcala.

En su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, López Obrador aseveró que México está avanzando en su sistema educativo porque para su administración es fundamental la educación para el desarrollo del país.

Indicó que actualmente se les está dando un trato digno a los maestros y no se les culpa del atraso educativo en el México.

“No nada más tiene que ver con lo salarial o con lo material, ya no se insulta al maestro cómo se hizo durante el periodo neoliberal, ya no se denigra a nuestras maestras, maestros porque en el plan de privatizar la educación del modelo anterior se tenía que descalificar la educación pública y esto incluía descalificar a los maestros y culparlos del atraso educativo en el país”, dijo López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que en el gobierno anterior hubo campañas de desprestigio contra las normales públicas.

“Había campañas con ese propósito, si estaba mal la educación era porque no trabajaban, había ausentismo, porque eran unos revoltosos, de ahí surgió la campaña en contra de las normales públicas, rurales, en contra de Ayotzinapa, el cierre del Mexe, esa política ya no prevalece, ya no es así”, dijo AMLO.