La Secretaría de Salud informó que hasta el corte de este 30 de junio, México suma 226 mil 89 casos confirmados de coronavirus y 27 mil 769 muertos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, apuntó que de los casos confirmados acumulados, 23 mil 782 son la pandemia activa por presentar síntomas en los últimos 14 días.

El funcionario dijo que desde que inició la pandemia se han estudiado a 581 mil 580 personas, de las cuales, 283 mil 450 resultaron como casos negativos.

Las autoridades tienen registro de dos mil 197 defunciones y 72 mil 41 casos en estatus de sospechosos, en espera de los resultados de la prueba, para determinar las causas.

Para el reporte más reciente de sumaron cinco mil 432 nuevos casos confirmados, el 2.5% más, respecto a la jornada anterior, que corresponden a los últimos días y 648 defunciones más, el 2.3%.

Hasta la fecha se han recuperado 134 mil 957 personas, tras padecer COVID-19, el 60% del total de los casos confirmados en el país.

Ocupación hospitalaria

México dispone al día de hoy de 27 mil 261 camas generales para enfermos de COVID-19 y de nueve mil 303 de terapia intensiva con ventiladores para los casos más graves del país en una red de 882 hospitales distribuidos en el país.

Se reportaron ocupadas 12 mil 358 camas generales y tres mil 609 de terapia intensiva, que representan ocupaciones del 45% y del 40%, respectivamente.

México está “gruesamente a la mitad” de la pandemia

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que la pandemia en México se podría prolongar hasta octubre, de acuerdo a las proyecciones matemáticas.

“En términos de tiempo estamos gruesamente a la mitad” de la pandemia, afirmó el funcionario.

Subrayó que las predicciones sobre la pandemia de COVID-19, establecidas por organizaciones internacionales, tampoco han cambiado para nuestro país.

Incidencia de casos de COVID-19 se está desacelerando

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud afirmó que la incidencia de casos de coronavirus se está desacelerando.

“La incidencia está desacelerándose y esto ha sido un proceso progresivo, que lo explicamos el domingo con una curva que representa el porcentaje de cambio. El número de casos que se presentan diariamente sigue siendo muy alto”.

Sin embargo, el funcionario aclaró que no debe haber confusión, pues “la epidemia sigue activa, la epidemia de hecho está en su momento más alto”.

Subrayó que “sigue habiendo una gran cantidad de contagios que ocurren todos los días y de hospitalizaciones, y la cantidad de muertes que se registran es aproximadamente, cercana a 600 al día”.

Reiteró que “la epidemia no se ha acabado y no se va a acabar posiblemente antes de octubre; sin embargo, la noticia positiva es que la velocidad a la que va subiendo la epidemia es más lenta, ¿por qué es positivo? Porque llegará un momento en que sea tan lenta, que sea cero, que ya no aumenten el número de casos”.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT