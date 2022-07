México suma 12 semanas consecutivas de incremento de casos de COVID-19: OPS

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que la tendencia de contagios de COVID-19 sigue al alza, por lo que llamó a reforzar las medidas de salud pública.

Te recomendamos: Contagios por BA.4 y BA.5, subvariantes de ómicron, van en aumento: OPS

En conferencia de prensa, se destacó que las vacunas han salvado 4 millones de vidas, a pesar de que la respuesta inmune y la protección ante el COVID puede variar dependiendo el contacto previo con el virus, el tipo de vacuna utilizada y algunos factores genéticos.

“Hasta el momento se ha podido demostrar que los anticuerpos contra el virus -incluyendo ómicron y sus sub linajes- empiezan a decaer más o menos entre 6 y 8 meses después de la vacunación y para algunas variantes previas incluso se ha llegado a detectar hasta por un año. Sin embargo, esto no quiere decir que, al decaer los anticuerpos, no sigamos protegidos”, explicó Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes de la OPS.