México solo aplicará sanciones contra Rusia si son multilaterales aprobadas por la ONU: Ebrard

México solo aplicará sanciones contra Rusia si son multilaterales y son aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Te recomendamos: México podría enviar otro avión para rescatar mexicanos de Ucrania: Ebrard

“México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país, en eso no hay ninguna ambigüedad”, comentó Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palacio Nacional.