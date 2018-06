México siempre protegerá a los más vulnerables: Segob

En la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, señaló que México siempre protegerá a quienes se encuentran en vulnerabilidad.

Aseguró que está es la mejor respuesta ante las acciones que ha tomado Estados Unidos con su política “tolerancia cero”, contra los migrantes y su familia.

El Estado mexicano tiene la convicción de que en el Estado libre y democrático nada debe estar por encima de los derechos humanos y que la protección que brindan el asilo y el refugio son derechos fundamentales en especial cuando se trata de población vulnerable como son menores migrantes acompañados y no acompañados. Esta es la mejor respuesta ante la comunidad internacional de lo que un país, puede y debe hacer con el respeto a la dignidad que cualquier persona que está buscando una oportunidad. Esta es la forma, en que sabemos decir no a lo que no nos gusta y sabemos poner el sí en donde queremos y hacemos cosas como nación soberana y como gobierno. Sin que, sin posibilidad alguna, sea con un ´tuit´, o sin ´tuit´, nos diga que debemos o podemos hacer”, señaló Alfonso Navarrete.

