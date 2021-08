México seguirá conteniendo la migración, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México seguirá conteniendo la migración, pero pidió que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas de trabajo para centroamericanos.

“Vamos a seguir conteniendo pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales, y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que dar visas de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo, no tiene una fuerza de trabajo, ya su población es mayor, ¿y cómo se va a crecer si no hay fuerza de trabajo?”, dijo López Obrador.

Tras el enfrentamiento registrado entre migrantes y la Guardia Nacional en Huixtla, Chiapas, el presidente dijo que insistirá en un plan para el desarrollo de la región.

“Afortunadamente se ha venido entendiendo poco a poco. Con el presidente Trump se avanzó, porque él tenía originalmente la idea de cerrar por completo Estados Unidos, lo fuimos convenciendo y por eso aceptó lo de la firma del nuevo tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, y ahora con el presidente Biden también es muy buena la relación, he hablado con él y con la vicepresidenta Kamala Harris de este tema y hay plática de los gobiernos para ir concretando, para ir llevando a la práctica en este plan, ya los estamos convenciendo de que no queremos el llamado Plan Mérida que consistía en que nos enviaban helicópteros artillados, armamento, no queremos eso, queremos cooperación para el desarrollo”, mencionó López Obrador.

CNTE bloquea de nuevo camioneta de AMLO

Más tarde, al llegar al Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tapachula, un grupo de maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean nuevamente la camioneta que trasladaba al presidente.

Los manifestantes exigían una mesa de diálogo. El bloqueo duró aproximadamente 10 minutos.

Ya en el acto de inauguración, el presidente narró que un grupo de la CNTE de Chiapas les cerró el paso en tres ocasiones durante su gira por el estado.

“Los dirigentes de la CNTE nos volvieron a cerrar el paso, lo hicieron el viernes por la mañana, ayer también y ahora aquí en Tapachula, y no pudieron detenernos, el presidente de México no puede huir, el presidente de México no puede ser rehén de nadie, a lo mejor pocos presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie”, afirmó López Obrador.

López Obrador dijo que se trata de un grupo de la Coordinadora Nacional de la Educación que, desde que eran oposición, no los apoyó.

“Es un asunto político porque un grupo, una vanguardia, nunca ha estado a favor de nuestro movimiento, había elecciones en Chiapas y en vez de que ayudaran estos dirigentes, esta vanguardia, quemaban las urnas porque ellos no estaban de acuerdo con la vía electoral, nosotros insistiendo en que se podía transformar a México por la vía pacífica, sin violencia y por la vía electoral y ellos llamando a no votar, y como les gustan las consignas a los de la CNTE de Chiapas y corean algunas consignas…Yo les digo que ni FRENAAA, ni la CNTE detienen al presidente”, aseguró López Obrador.

A la salida del convoy del presidente, simpatizantes le aplaudieron y él bajó el vidrio de su ventanilla para saludarlos.

Con información de Jessica Murillo

JLR