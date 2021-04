México saldrá más rápido de crisis económica por COVID-19 que otros países, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México saldrá más rápido de la crisis económica por COVID-19 que otros países.

En su conferencia de prensa matutina, el López Obrador aseveró que la economía mexicana está respondiendo a pesar de la pandemia.

“Es muy satisfactorio que no haya devaluación. Desde que llegamos al Gobierno, a pesar de la pandemia, no ha habido devaluación y hemos llevado a cabo una estrategia para la recuperación económica que nos está funcionando. Vamos a salir más rápido de la crisis económica que otros países”, señaló AMLO.

El Presidente de México dijo que si sus adversarios pudieran patentar la pandemia COVID-19 en México, lo habrían hecho.

“Hubo países que cayeron más, no es consuelo, pero digo esto porque nuestros adversarios no ven el contexto, no ven lo que pasa en el mundo, nada más que no han podido porque si de ellos dependiera la pandemia la hubiesen patentado en México, nada más que no se puede, pero lo han intentado”.