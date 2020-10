México recupera 250 mil empleos del millón perdidos, resalta AMLO

La economía mexicana ha recuperado cerca de 250,000 empleos formales en los últimos dos meses y medio tras perder más de 1 millón por la pandemia de la COVID-19, afirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario adelantó que México recobró más de 120,000 puestos en septiembre y 30,000 en lo que va de octubre, lo que se suma a los 92,390 empleos formales que registró el Instituto Mexicano del Seguro Social en agosto (IMSS).

Esto contrasta con el total de 1 millón 185,024 plazas formales desaparecidas ante el IMSS durante la crisis por las caídas de 3,907 en julio, 83,311 en junio, 344,526 en mayo, 555,247 en abril y 198,033 entre el 13 y el 31 de marzo, cuando empezó el confinamiento en México.

La pandemia de COVID-19 ha dejado más de 82,000 muertos y casi 800,000 casos confirmados en México, además de una contracción histórica anual de 18.7 % del PIB en el segundo trimestre del año.

Organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han pronosticado que México tendrá una de las contracciones más pronunciadas, de hasta 9 % del PIB.

Pero López Obrador tachó este jueves de “fatalistas” a esos organismos, incluyendo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que ha señalado que el paquete económico de México para aligerar la crisis equivale a sólo 1.1 % del PIB, por debajo del promedio regional de 3.2 %.

Sin embargo, el presidente afirmó que la “fórmula” económica de México ha sido mejor que la de Estados Unidos y Europa, al asegurar que los incentivos fiscales no funcionaron ahí.

“En Europa, y en Estados Unidos inclusive, optaron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica para todo lo que le metieron porque yo considero que se equivocaron en la estrategia, nosotros no hicimos eso, nosotros no contratamos deuda y nos metimos abajo, a apoyar de manera directa a la gente”, argumentó.