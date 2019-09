México reitera su rechazo a invocación del TIAR por crisis en Venezuela

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró el rechazo de México a la invocación que doce países hicieron del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para enfrentar la situación que vive Venezuela .

En conferencia de prensa el canciller mexicano dijo que México renunció a ese tratado desde el año 2002, cuando señaló que el TIAR ya no tenía razón de ser en las actuales condiciones del mundo.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, en el 2002 México consideró que el TIAR debería de sustituirse porque contradice los principios de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la solución pacifica de los conflictos

dijo el actual canciller mexicano.