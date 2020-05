México rebasa los 40 mil casos confirmados de coronavirus y los cuatro mil muertos

México ya rebasó los 40 mil casos confirmados de coronavirus y los cuatro mil muertos, de acuerdo con reporte de hoy, 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Salud; en total, suman 40 mil 186 casos positivos y cuatro mil 220 fallecimientos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que también hay 24 mil 856 casos sospechosos y que de los casos activos, nueve mil 378 son activos.

En las últimas 24 horas, en nuestro país murieron 294 personas más por coronavirus y se registraron mil 862 nuevos casos de Covid-19.

Hasta la fecha se han descartado 83 mil 455 casos, que resultaron negativos, y se han estudiado a 148 mil 497 personas.

Señaló que, de acuerdo con la Red IRAG, a nivel nacional sólo siete mil 924 camas, equivalente a 34 por ciento, están ocupadas.

La mayor ocupación de camas de hospitalización general, indicó, se reporta en la Ciudad de México y el Estado de México con 70 y 57 por ciento, respectivamente.

Mientras que Sinaloa con 60 por ciento y Ciudad de México con 57 por ciento registran la mayor ocupación de camas con ventilador.

Por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que las ciudades de Tijuana, Culiacán, Villahermosa y Cancún se encuentran en una fase de descenso epidémico. Pese a ello, llamó a no relajar las medidas de sana distancia, pero aclaró que no significa que la epidemia haya terminado.

“Si se relajan y se empiezan a abrir empresas, abrir escuelas irremediablemente lo que va a ocurrir es que resurja, remerja la epidemia en el sitio que haga eso. De momento hasta el 30 de mayo siguen vigentes las acciones que se resumen en Quédate en casa”, apuntó.

México, rumbo a la ‘Nueva Normalidad’

López-Gatell dijo que México se encamina a una “Nueva Normalidad”, que fue anunciada esta mañana por el Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo cual no significa que la pandemia del coronavirus ha terminado en nuestro país.

Destacó que algunos países europeos hicieron uso de la fuerza publica para que la población acatara las medidas de salud para evitar la propagación de la pandemia, sin embargo, en México se considero que era inconveniente por varias razones, entre ellas la desigualdad social.

El funcionario subrayó que el término de la Jornada de Sana Distancia y la entrada a la “Nueva Normalidad” no significa el fin de la pandemia; además, no hay garantía de que existan rebrotes y que seguirá el riesgo, por lo que llamó a no bajar la guardia.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT