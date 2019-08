México quiere ser la voz mundial contra el racismo: Ebrard

En los ámbitos multilaterales México buscará, con el apoyo de otros países, ser la voz en contra del terrorismo, el supremacismo blanco, el racismo, los crímenes de odio y el crecimiento de la xenofobia, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Te recomendamos: Se busca que región sur de México tenga una reactivación económica: Marcelo Ebrard

Durante su participación en la plenaria de diputados de Morena, reconoció al servicio exterior mexicano por haber alcanzado el respaldo de todos los países de la OEA para que se reconociera al atentado en El Paso, Texas, como un ataque terrorista.

Un logro muy grande para la comunidad mexicana, pensábamos que iba ser imposible, pero seguro no es un logro de mi persona, hablo del Servicio Exterior Mexicano. Se comprometen todos los estados a tomar las medidas pertinentes contra xenofobia, racismo, supremacismo por primera vez, digo por primera vez referido a ese evento en particular, es un gran avance, porque ahora se va a disponer de un instrumento vital, muy importante que es la obligación de los Estados Unidos de tomar las medidas pertinentes y necesarias para que esto no se propague en los Estados Unidos”, agregó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.