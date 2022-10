México podría solicitar sede para Juegos Olímpicos de 2036: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México podría solicitar ser sede para los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040.

El canciller mexicano detalló que los países que ya está participando para obtener a sede de los Juegos Olímpicos son Londres, Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok y Wuhan

Marcelo Ebrard indicó que para ser sede en 2036 0 2040, México tendría que presentarse la solicitud a más tardar en el año 2023.

Marcelo Ebrard recordó que cuenta con instalaciones Olímpicas por lo que no hay una razón para que no se haga.

“La pregunta es: ¿Por qué no? si ya hicimos una y tenemos las instalaciones Olímpicas. ¿Por qué México no lo va a hacer? no hay una razón para que no lo hagamos”, refirió.