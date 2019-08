México, de los pocos países en el mundo donde crece la inversión extranjera: Alfonso Romo

El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, dijo que no debe considerarse bajo el crecimiento de 1.5% anual en el flujo de inversión extranjera directa a México en el primer semestre de este año cuyo monto totalizó 18 mil 102 millones de dólares.

También dijo que efectivamente salió el 2% de capitales en valores gubernamentales de México en el primer semestre de este año, pero que no es para alarmarse.

El jefe de la Oficina de la Presidencia dijo que le ganó a quienes apostaban que la economía mexicana entraría en recesión en el segundo semestre.

– ¿Le pagaron la apuesta?

Nadie me apostó, aposté cien a 1 y no me puesto nadie dice, fíjate que me hubiera hecho rico, me hubiera ido bien con la Cuarta Transformación”, destacó Alfonso Romo.