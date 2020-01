México parte la tradicional rosca y celebra la llegada de los Reyes Magos

Día de Reyes y de sorpresas. Melchor, Gaspar y Baltazar se abrieron paso en la Cabalgata de Reyes de Pachuca, Hidalgo.

“Yo vine a divertirme, a ver a todos los personajes y pasarla aquí con mi mamá que está de este lado”, indicó Jesús un espectador.

Al desfile siguió la rosca, en la Plaza Juárez.

“Sí, está rica, sabrosa”, comentó Isabel Gómez Salas, asistente.

El origen de la tradición de la rosca tiene cerca de 400 años en Europa.

“La rosca tuvo sus orígenes en Bélgica, en un pan en dónde se metía o se escondía un haba o un frijol, con el paso del tiempo este pan fue tomando una forma de corona y la corona se embelleció con joyas, por supuesto no verdaderas, por ejemplo: los rubíes, son las cerezas en almíbar”, explicó el padre José de Jesús Aguilar.

En algunas regiones de Francia se cocina un pastel en forma de tronco, que, según las profecías, significa que Cristo sería descendiente del Rey David.

En algunos lugares de México se tenía por costumbre guardar en la rosca un anillo y un dedal, por lo que aquella persona que encontrara el anillo, tendría una boda próxima; y quien encontrara el dedal tendría soltería por lo menos de un año.

Actualmente, la tradición mexicana afirma que quien encuentra el niño Dios es porque tiene un gran corazón y será bendecido por un año.

En Tizimín, Yucatán, se rompió un record Guinness de la línea de pan más grande del mundo, que tenía Saltillo, Coahuila en 2019, con 2 mil 65 metros. La medición de la rosca inició a la una de la tarde y concluyó 5 horas después.

“Se requirieron más de 2 toneladas y media de harina, más de 13,500 huevos, más de 500 kilos de azúcar, esta rosca de 3 kilómetros, tiene 19,000 muñequitos, así que el día de la Candelaria, van a haber mucha tamalizas”, destaco Daniel Ávila, organizador de la Rosca de Reyes.

En Guadalupe, nuevo león, la rosca llevó otros ingredientes.

Es carne asada arrachera de primera calidad. Trae chorizo, salchicha, y pues la verdad trae queso y verduras en el interior, afuera viene adornada con los pimientos, jamón y queso y prácticamente es que todo esto se regale a la raza”, indicó Sergio Salinas, de Grupo Enrazsados.

En el templo de la epifanía en la comunidad de Zóquite, Zacatecas, fue consagrado el niño dios monumental, a quien le cambiaron el color de ojos de azul a café.

El paseo de los Reyes, una tradición con más de 50 años en Campeche, congregó a más de 30 mil personas.

“Casi toda la capital campechana se encuentra en este sitio, hay gente que viene de otros municipios también a adquirir sus regalos o a hacer el tradicional paseo”, expuso Mario Elizalde, director de emergencias de la Secretaría de Protección Civil de Campeche.

“También las personas grandes tenemos nuestro corazón de niños”, señaló Guadalupe Salazar, ciudadana.

En el Zócalo de la Ciudad de México se rompieron al menos mil piñatas y se entregaron 7 mil raciones de rosca. En el evento estuvieron la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la esposa del presidente López Obrador.

“Lo importante y los tres Reyes Magos van a saber que lo que digo es verdad, es dar nuestro corazón, nuestro amor, nuestro tiempo para quienes son nuestros tesoros”, dijo Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador.

En parques y calles de todo el país, este 6 de enero, niños disfrutaron de sus regalos.

“Tres juegos de mesa y una muñeca, saqué buenas calificaciones, no rezongué, me porté bien con mi mamá y obedecí todo lo que me decía”, dijo Alondra de 11 años.

“Pedí un animalito y algo para armar, bueno, no también me porté bien, estuve ayudando a mi mamá a hacer el quehacer y cuidar a mi hermanito”, comentó Maricruz, de 9 años.

“Sentí esa misma adrenalina de que los Reyes iban a llegar y todos queríamos nuestros juguetes, es algo bien hermoso ver qué nuestros hijos puedan recibir Reyes”, dijo Roberto Zarco, padre de familia.

Con información de En Punto.

LLH