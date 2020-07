México, uno de los países con mayor rechazo a buscar ayuda por problemas mentales

En México todavía se asocia la psicología con la locura, por ello, muchas personas que necesitan atención en temas de salud mental, rechazan la ayuda.

Jesús Corona, psicólogo clínico y social, dijo: “Hay una falta de cultura de la salud mental en México. A mí me da mucha risa porque luego me dicen: usted es mi loquero. Es una broma. Pero ciertamente. Si nosotros no sabemos qué significa ir a una psicóloga, un psicólogo lo vamos a rechazar de antemano”.

La presidenta honoraria de Voz Pro Salud Mental afirma que después de Ucrania, México es el país con el mayor rechazo a buscar ayuda con un especialista de la salud mental.

Gabriela Cámara, presidenta honoraria de Voz Pro Salud Mental, agregó: “La salud mental es necesaria, deberíamos hablar de ella desde la infancia como si fuera algo natural. Sería muy bueno que desde los colegios hubiera información de salud mental y también que nos enseñaran métodos de controlarnos, de controlar nuestra ira, de poder sacar nuestras emociones, de nuestra tristeza y de aprender a manejarlas de una mejor manera”.

La maestra Karla Suárez aseguró que también se requiere mayor divulgación de la psicología como una ciencia.

Karla Suárez, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó: “Es la ciencia de la conducta, aquí y en China, tan es ciencia que usamos un método científico”.

Apunta que los mexicanos todavía buscan la solución a sus problemas de conducta a través de la magia y la auto ayuda.

La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el incremento de las enfermedades mentales, tanto en niños como en adultos.

Estimó que 450 millones de personas en el mundo padecen algún problema de salud mental.

Los más comunes son la depresión y principalmente la ansiedad.

En el mundo, cada año un millón de personas se quita la vida como consecuencia de un problema de salud mental, no atendida.

