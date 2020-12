México ofrece cercana relación a próximo gobierno de EEUU mediante carta de AMLO: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México ofreció una muy cercana relación al próximo gobierno de Estados Unidos, mediante la carta de felicitación que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden, presidente electo de EEUU, y explicó que dicho documento se da una vez que concluyó oficialmente el proceso electoral en ese país.

En entrevista, señaló que uno de los retos de la relación con el próximo gobierno estadounidense será el tema migratorio.

Ante el incremento de los flujos migratorios que se prevén para el próximo año, adelantó que México tratará de convencer a Estados Unidos de que se requiere un esfuerzo diferente y de largo plazo.

Sobre los retos que tendrá la cancillería mexicana en 2021 destacó la relación con Estados Unidos, la modernización de acuerdos con la Unión Europea, incrementar la presencia de México en Asia, la presidencia de CELAC y la participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El canciller Marcelo Ebrard participó en la presentación del informe del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación, que preside Javier López Casarín.

En su mensaje destacó que los mexicanos pueden hacer lo que se propongan si visualizan lo que quieren realizar y trabajan todos los días para lograrlo.

Comentó que hubo escepticismo sobre si México tendría acceso a las vacunas contra el COVID-19 y que hay dudas también de que se pueda crear una vacuna mexicana.

“Y ahí es donde empieza el problema, cuando piensas chiquito te haces chiquito, estamos esperando la próxima semana la vacuna, primera autorizada en México, no hay ninguna razón por la cual no la podamos hacer, tenemos que tener uno de los mejores laboratorios de seguimiento de microorganismos, no hay ninguna razón por la cual no la podemos tener”, destacó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.