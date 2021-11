México ocupa el séptimo lugar mundial en accidentes de tránsito; imprudencia de conductores la principal causa

El tramo carretero San Marcos de la México-Puebla, donde murieron 17 personas el pasado sábado, está considerado uno de los más peligrosos del Valle de México, debido a sus pendientes prolongadas, pero no es el único factor que influye en los accidentes.

Te recomendamos: Identifican a las 17 víctimas del accidente en la México-Puebla

“En carretera he visto de todo. He visto cuerpos desechos en el asfalto, tráilers encima de coches, he visto tráilers chocar de frente, autobuses de frente”, Hugo Ramírez, transportista.