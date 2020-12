México no renovará contrato de gas a petroquímica de filial de Odebrecht, anuncia AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que no se renovará el “contrato leonino” de suministro de gas para la planta petroquímica Etileno XXI, en el oriental estado de Veracruz, propiedad de la brasileña Braskem, filial de Odebrecht.

Te recomendamos: Ojalá no tarde mucho la investigación de Odebrecht: AMLO

“Ya no hay gas natural para la empresa porque se venció el contrato. No se interrumpió, sino que llegó a su fecha límite y ya no se va a renovar”, expresó en conferencia de prensa el mandatario, quien en varias ocasiones ha arremetido contra dicho contrato por considerarlo perjudicial para las arcas públicas.