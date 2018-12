México no puede albergar migrantes que tramitan asilo en Estados Unidos, señala el INM

En el corto plazo México no puede recibir a los migrantes centroamericanos que realizan en Estados Unidos algún trámite de solicitud de asilo.

Este jueves, Estados Unidos comunicó al Gobierno de México que su Departamento de Seguridad Interna tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros no mexicanos, a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio en Estados Unidos.

Luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informara que sí los recibirá por razones humanitarias, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que eso, por el momento, es imposible.

“Por razones humanitarias ya están en México, salieron de México, en su caso; el retorno es el que no lo tenemos registrado, no tenemos la estructura operativa para el retorno ni la figura jurídica para el retorno, esos son los obstáculos, no es que nos estemos oponiendo, simplemente, en el corto plazo, por eso les pido que quede claro; en el corto plazo, cómo están las cosas, no tenemos capacidad de hacerlo, ni operativas, ni jurídicas”, afirmó Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración.

En manos del Congreso está la modificación de la actual ley de migración que, reformada, podría considerar la posibilidad de que México reciba a migrantes, no mexicanos, que están en Estados Unidos solicitando asilo.

“Traducirlo a la ley, o sea no lo tenemos ahorita contemplado este tipo de ingresos […] este concepto hay que traducirlo a la ley y eso lo tiene que hacer el congreso, no nosotros […] si fuera el mismo procedimiento que ocurre con los mexicanos hay todo un acuerdo, hay ya una práctica muy hecha, no es el caso de estas otras nacionalidades”, advirtió Guillén.

Habló en conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación.

"La capacitación de todo el personal del @INAMI_mx se enfocará en evitar el perfilamiento racial. Los manuales y protocolos se adaptarán para que no exista la discriminación a #Migrantes": Tonatiuh Guillén López #NoALaXenofobia pic.twitter.com/gbAK80IBlV — SEGOB México (@SEGOB_mx) December 20, 2018

Consideró que el recorte que se hizo al presupuesto del 2019 del Instituto Nacional de Migración no afectará su operación, porque se compensará con la optimización de los gastos y la mejora de los ingresos.

“Sí hay una reducción importante de alrededor de entre el 12 y el 15% del presupuesto del Instituto, pero debo aclarar también que el Instituto tiene también una capacidad importante de recursos propios”, acotó.

Alexandra Hass, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, presentó la primera etapa de una campaña para revertir los prejuicios y estigmas sobre los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos.

“Hemos identificado la necesidad de difundir una fuerte campaña en contra de la xenofobia para contrarrestar las expresiones de rechazo que han comenzado a esparcirse en las redes sociales y algunos medios […] la verdadera amenaza a la nación no es la migración sino la xenofobia y el racismo”, consideró Hass.

La campaña tiene dos propósitos: Informar sobre mitos y realidades vinculadas con la caravana migrante y celebrar la solidaridad y las muestras de apoyo que le ha dado la mayoría de la sociedad mexicana.

Presentó también la Guía para evitar el perfilamiento racial, que capacitará y profesionalizará a los agentes federales de migración para que eliminen prácticas discriminatorias que, con base en prejuicios y estereotipos asociados al aspecto físico, al origen nacional o étnico criminalizan a los migrantes.

(Con información de Juan Sebastián Solís)

tfo